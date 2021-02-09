В Кемерове состоится «Лыжня России — 2021»

Регистрация участников начнется 10 февраля.

13 февраля в Кузбассе состоятся соревнования «Лыжня России — 2021». А уже 10 февраля в Кемерове заработает комиссия по допуску участников к спортивному мероприятию.

«Регистрация участников муниципального этапа XXXIX открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» будет проходить с 10 февраля по адресу: ул. Тухачевского, 19 (время работы: 9.30 — 16.30, тел. 31-97-36)», — сообщили в мэрии.

Старт открытой всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» на территории Кузбасса пройдёт 13 февраля в Топках на лыжной базе «Лесная».

В Кемерове соревнования состоятся на базе СШОР № 3 (ул. Волкова, 45) в 11.00.

Для обеспечения безопасности 13 февраля с 11.00 до 14.00, на время проведения соревнований, вход на лыжные трассы Рудничного бора будет ограничен, пункт проката спортивного инвентаря начнет работу с 14.00.