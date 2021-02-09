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Продавец новокузнецкого магазина избил покупателя (видео)

09 февраля 2021 в 10:53

Информация об инциденте появилась в соцсетях.

Продавец магазина одной из крупных торговых сетей в Новокузнецке избил покупателя. Об этом сообщает Сибдепо. По словам очевидцев, нападавший заподозрил покупателя в воровсте.

Момент нападения был зафиксирован одним из посетителей торгового зала. Видеоролик был выложен в сообществе «Инцидент Кузбасс» в Telegram.

«Случай произошёл 7 февраля в Новоильинском районе, в магазине «Монетка» по адресу Косыгина, 79. Мужчина что-то украл в магазине, и это очень не понравилось продавцу Славе, в результате мужик получил по лицу», — написал автор видео.

В правоохранительные органы ни одна из сторон конфликта не обращалась.

 


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