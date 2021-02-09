Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 9 февраля

Скончался один пациент.

По данным на утро 9 февраля в Кемеровской области выявили 92 новых случая заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 21, Кемерово — 11, Междуреченск — 9, Осинники — 6, Мыски — 5, Белово — 4, Калтан — 4, Прокопьевск — 4, Ленинск-Кузнецкий — 3, Юрга — 3, Новокузнецкий район — 3, по два заболевших — Анжеро-Судженск, Киселёвск, Кемеровский муниципальный округ, Мариинский район, по одному — Берёзовский, Краснобродский, Тайга, Гурьевский, Ленинск-Кузнецкий, Промышленновский, Топкинский и Юргинский муниципальные округа, Таштагольский, Яйский и Яшкинский районы», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончался один пациент. У мужчины 1965 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Новокузнецке.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 30 317 случаев коронавируса: 912 человек получает медицинскую помощь, 28 867 выздоровели, 538 скончались.