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В Шерегеше фонарный столб упал на автомобиль

09 февраля 2021 в 12:26

Опору освещения зацепила проезжавшая мимо фура.

В Шерегеше вечером 7 февраля попал в ДТП попал припаркованный у обочины автомобиль.

Как уточнили в администрации Таштагольского района, на него упал фонарный столб, при этом опору освещения зацепила проезжавшая по улице фура.

«19:43 в посёлке Шерегеш, ул. Дзержинского, 7, фурой был сбит столб уличного освещения. Упал на легковой автомобиль», — говорится в оперативном сообщении.

Пострадавших нет.

 

 

Фото: администрация Таштагольского района.

 


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