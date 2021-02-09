В Шерегеше фонарный столб упал на автомобиль

Опору освещения зацепила проезжавшая мимо фура.

В Шерегеше вечером 7 февраля попал в ДТП попал припаркованный у обочины автомобиль.

Как уточнили в администрации Таштагольского района, на него упал фонарный столб, при этом опору освещения зацепила проезжавшая по улице фура.

«19:43 в посёлке Шерегеш, ул. Дзержинского, 7, фурой был сбит столб уличного освещения. Упал на легковой автомобиль», — говорится в оперативном сообщении.

Пострадавших нет.

Фото: администрация Таштагольского района.