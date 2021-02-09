В Кузбассе подорожала морковь, но подешевели апельсины

Кемеровостат сообщил, как изменились цены на продукты в январе.

Специалисты Кемеровостата опубликовали данные о потребительских ценах на товары и услуги в январе 2021 года. Отмечается, что за месяц цены в регионе выросли незначительно — 0,73% к декабрю 2020-го.

Так, ощутимее всего подорожали: виноград (17,83%), свежие помидоры (12%) и морковь (11,06%). Также заметно выросли цены на репчатый лук (9,55%), чеснок (6,79%), муку пшеничную (6,5%), рис (6,09%), икру лососёвых рыб (4,94%), фруктовые соки (4,74%), овощные (4,55%) и фруктово-ягодные (4,41%) консервы.

А вот подешевели за месяц апельсины (10,26%), нежирное питьевое молоко (6,5%), лимоны (4,54%), национальные сыры и брынза (4,44%), куриные яйца (3,49%), свёкла (3,47%) и огурцы (2,14%)

Всего за год все товары и услуги в Кемеровской области подорожали на 5,21%.