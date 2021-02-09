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В Кузбассе переименуют штаб по борьбе с коронавирусом

09 февраля 2021 в 14:49

Это связано с уменьшением числа заболевших.

В Кемеровской области переименуют созданный с началом пандемии коронавируса оперштаб. Как сообщил в ходе расширенного заседания координационного совета парламента Кузбасса его спикер Вячеслав Петров, это связано со стабилизацией ситуации в регионе.

Напомним, сегодня в очередной раз менее 100 новых случаев заражения.

«Штаб по борьбе с коронавирусом, как заявил губернатор Кузбасса, планируется преобразовать и переименовать в Штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса и социально значимых инфекционных заболеваний в Кузбассе», — сообщил председатель парламента.

 

 

 


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