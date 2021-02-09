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Озвучены новые сроки открытия «Лазурного» в Кемерове

09 февраля 2021 в 15:44

Также появились фото здания после ремонта.

Кемеровский оператор недвижимости «Перспектива24» объявил о сдаче в аренду помещений в обновлённом спорткомплексе «Лазурный» и назвал срок его открытия. Соглансо информации в объявлении, открытие спорткомплекса состоится уже в марте 2021 года.

В настоящее время идёт поиск долгосрочных арендаторов для тренажёрного и фитнес-залов, спортивных секций, медицинского центра, косметологического кабинета и магазина спортивных товаров.

Сообщается, что в новом спорткомплексе будет уникальный для Кемерово бассейн — 8 дорожек по 50 метров, сауна, хамам, а также спортивное кафе в холле первого этажа.  Однако откроется ли бассейн одновременно с остальным спорткомплексом не уточняется.

 

Фото: avito.ru


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