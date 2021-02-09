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Кемеровская область вошла в ТОП регионов с плохой питьевой водой

09 февраля 2021 в 16:20

Регион оказался в первой десятке антирейтинга.

Счетная палата назвала регионы России с самой загрязненной питьевой водой. В десятку регионов с наибольшим количеством проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам в разные годы, вошла и Кемеровская область. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы контрольного ведомства по итогам анализа мер по экологической реабилитации водных объектов за 2012-2020 годы.

«В списке регионов с самой загрязеннной питьевой водой  также оказались Архангельская, Владимирская, Ленинградская  Новгородская,  Кировская, Нижегородская, Пензенская области. А лидером антирейтинга оказалась Свердловская область», - пишет издание.

Отмечается, что в Кузбассе для обеспечения населения питьевой водой эксплуатируется более 810 водопроводов и 725 нецентрализованных источников питьевого водоснабжения общего пользования.  Из общего количества водопроводов 22 водопровода использует поверхностные водоемы, 791 – подземные воды.


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