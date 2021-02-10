Пожилой кузбассовец убил одну женщину и серьёзно ранил вторую

Житель Топок устроил резню из ревности.

В Кузбассе суд вынес обвинительный приговор 57-летнему жителю города Топки. Мужчина признан виновным в убийстве и покушении на убийство.

Установлено, что в октябре 2019 года в дневное время в поисках супруги, с которой поругался месяц назад, он зашел к 43-летней местной жительнице. Во время общения собеседницы завели разговор о его супруге, что она ведет аморальный образ жизни, изменяет ему, при этом оскорбили и его нецензурной бранью. Обвиняемый разозлился и нанес хозяйке дома несколько ножевых ранений.

«Потерпевшая смогла выбежать из дома, а ее подруга попыталась спрятаться в пристроенной к дому бане. Однако он нашел ее там и нанес ей несколько ударов ножом. От полученных повреждений она скончалась на месте. После чего злоумышленник решил сжечь дом, он поджег кровать, а затем с места преступления скрылся, покинув территорию области. В это время раненая 43-летняя женщина добралась до дома соседей, жестами попросила у них бумагу и ручку, написав, что в ее доме совершается преступление, нужны сотрудники полиции. Соседи вызвали правоохранительные органы и скорую помощь», — сообщает Следственный комитет Кузбасса.

Суд назначил кузбассовцу наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии особого режима.