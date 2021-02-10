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В Тайге опекун украл 690 тысяч рублей у сироты

10 февраля 2021 в 10:47

И купил на них автомобиль.

Житель города тайга, будучи опекуном несовершеннолетнего, снял со счёта подопечной сироты деньги и потратил их на личные нужды.

«Преступление обнаружили при проверке в отделе по вопросам защиты семьи и детства Управления образования администрации Тайгинского округа. Мужчина вместе с опекаемой племянницей снял с её счёта 690 тысяч рублей и пообещал положить их на другой счёт», - сообщает прокуратура Кемеровской области.

Позже выяснилось, что на эти деньги он купил себе автомобиль.

Теперь в отношении мужчины заведено уголовное дело, материалы уже направлены в следственный отдел.


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