В Тайге опекун украл 690 тысяч рублей у сироты

И купил на них автомобиль.
Житель города тайга, будучи опекуном несовершеннолетнего, снял со счёта подопечной сироты деньги и потратил их на личные нужды.
«Преступление обнаружили при проверке в отделе по вопросам защиты семьи и детства Управления образования администрации Тайгинского округа. Мужчина вместе с опекаемой племянницей снял с её счёта 690 тысяч рублей и пообещал положить их на другой счёт», - сообщает прокуратура Кемеровской области.
Позже выяснилось, что на эти деньги он купил себе автомобиль.
Теперь в отношении мужчины заведено уголовное дело, материалы уже направлены в следственный отдел.
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