Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 10 февраля

Скончались два пациента.

По данным на утро 10 февраля в Кемеровской области выявили 91 новый случай заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 22, Кемерово — 20, Междуреченск — 10, Мыски — 6, Белово — 5, Осинники — 5, Таштагольский район — 5, Калтан — 3, Анжеро-Судженск — 2, Ленинск-Кузнецкий — 2, Промышленновский округ — 2, Топкинский округ — 2, Яйский округ — 2, Полысаево — 1, Прокопьевск — 1, Кемеровский округ — 1, Ленинск-Кузнецкий округ — 1, Яшкинский округ — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончались два пациента.

У женщины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове. У женщины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета и патологии центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 30 408 случаев коронавируса: 859 человек получают медицинскую помощь, 29 009 выздоровели, 540 скончались.