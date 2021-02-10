В Таштаголе мужчине не хватило метра, чтобы выбраться горящего дома

Тело мужчины обнаружили после пожара рядом с входной дверью.

Вечером 8 февраля в Таштаголе вечером на улице Урицкого произошёл пожар. Сигнал о возгорании в жилом доме поступил в МЧС в 21:06.

«Сгорел жилой дом 1989 года постройки из круглого леса. У входной двери обнаружен обгоревший труп мужчины», — уточнили в администрации Таштагольского района.

В пресс-службе добавили, что предварительной причиной возгорания специалисты называют нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.