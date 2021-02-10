В Кемерове сетевой магазин оштрафовали на 300 тысяч за просроченные продукты

На этот раз нарушения нашли в торговом зале «Пятерочки».

Арбитражный суд Кемеровской области рассмотрел заявление ООО «Агроторг», которому ранее был назначен штраф за наличие просроченных продуктов в одном из магазинов торговой сети.

Проверка в кемеровском магазине, на основании которой торговую сеть оштрафовали, прошла ещё в августе прошлого года.

«13.08.2020 в 13 часов 30 минут в предприятии торговли «Пятёрочка» ООО «Агроторг», расположенном по адресу: Кемерово, ул. Веры Волошиной, 14, установлен факт нахождения в торговом зале предприятия продукции с истекшим сроком годности», — следует из решения, опубликованного на сайте суда первой инстанции.

Нарушения были выявлены в общей сложности по 13 позициям товаров, в числе которых оказался и компот для детского питания. По результатам рассмотрения материалов проверки компанию оштрафовали на 300 000 рублей. Компания с таким решением не согласилась и обратилась в Арбитражный суд Кемеровской области, чтобы его обжаловать - попросила отменить постановление суда, а также снизить назначенную сумму штрафа до минимальной.

Однако сумма штрафа осталась неизменной. Арбитражный суд, изучив материалы дела, признал выявленные нарушения опасными для жизни и здоровья покупателей и не обнаружил процессуальных нарушений при рассмотрении дела судом первой инстанции. Заявленные требования были оставлены без удовлетворения, а назначенная сумма штрафа — в силе.