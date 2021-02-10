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В Анжеро-Судженске снежным потоком с крыши снесло и придавило человека

10 февраля 2021 в 14:37

Женщина сама хотела очистить кровлю от снега.

В Кузбассе в очередной раз сошедший с крыши снег придавил человека. Происшествие зафиксировали на прошлой неделе, 5 февраля, в Анжеро-Судженске.

«Вот так работает управляющая компания МП «Жилье», в г. Анжеро-Судженске. В многоквартирном бараке снег сошёл с крыши и придавил женщину, вызвали скорую», — прокомментировали инцидент очевидцы.

Как подтвердили в администрации Анжеро-Судженска, сход снега с крыши многоквартирного одноэтажного дома произошёл при попытке самостоятельной очистки её от снега жительницей дома.

«Предварительно очистку снега запланировала управляющая компания на воскресенье, 7 февраля. Однако женщина не стала ждать и решила сама исправить ситуацию. В итоге её снесло снежным потоком с крыши, из-под снега женщину освободили местные жители ещё до приезда служб. Медики диагностировали небольшой ушиб ноги», — рассказали в пресс-службе городской администрации.

Также в мэрии отметили, что в результате схода снега, были повреждены печные трубы. Управляющая компания восстановила их уже на следующий день.

 

Видео: https://vk.com/inc_kuzbass


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