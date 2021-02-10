В Кемерове больше чем на месяц перекроют съезд с Притомского

Здесь будут строить тепловую сеть.

С 12 февраля по 15 марта в Кемерове ограничат движение по съезду с Притомского проспекта. Как пояснили в мэрии, объезд места строительства будет осуществляться по временной дороге.

«С 8:00 12 февраля по 20:00 15 марта съезд с Притомского проспекта в сторону улицы 5-я Заречная будет ограничен. Перекроют дорогу из-за проведения работ по строительству тепловой сети», - сообщают в городской администрации.

Объезд места производства работ будет осуществляться по маршруту от проспекта Притомского вдоль здания №1а в направлении реки, затем в направлении улицы 5-я Заречная. Аналогично в обратном направлении.

Фото: администрация города Кемерово.