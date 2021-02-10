Новокузнечанка попала в реанимацию после десяти часов, проведенных под снегом

Женщину извлекли из-под снежного завала спасатели.

В южной столице Кузбасса сотрудники поисково-спасательной службы города спасли женщину 1988 года рождения из-под снежного завала. Инцидент произошел во вторник, 9 февраля.

О случившемся стало известно благодаря матери пострадавшей. Не дождавшись возвращения дочери с дачи в Орджоникидзевском районе города, куда она поехала, чтобы скинуть снег с крыши дома, и не дозвонившись до нее, мать сама отправилась на садовый участок. Но на месте она обнаружила лишь машину дочери и никаких ее следов, хотя на часах было уже больше полуночи. Тогда обеспокоенная мать позвонила по номеру 112.

«По указанному адресу первыми прибыли полиция и спасатели. Обследуя территорию участка, они наткнулись на снежный завал, образовавшийся из-за схода снега с крыши, и предположили, что именно под этой кучей и находится пропавшая хозяйка дома. После двух часов поиска с помощью лопат и лавинных щупов, вснегу были обнаружены шапочка и лестница. Убедившись, что поиски идут в верном направлении, спасатели продолжили раскапывать завал и обнаружили женщину без сознания. В общей сложности она провела под снегом десять часов», - рассказали в пресс-службе Управления защиты населения и территории Новокузнецка.

Спасатели передали пострадавшую медикам скорой помощи, которые и доставили ее в больницу. Ее состояние оценивается как тяжелое, в настоящее время она находится в реанимации, где за ее жизнь борются врачи.

Фото: УЗНТ Новокузнецка.