Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 11 февраля

Умерли два пациента.

На утро 11 февраля в Кемеровской области ещё у 97 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 23, Кемерово — 19, Междуреченск — 9, Анжеро-Судженск — 5, Белово — 5, Осинники — 5, Промышленновский МО — 4, Калтан — 3, Ленинск-Кузнецкий — 3, Таштагольский МР — 3, Березовский — 2, Кемеровский МО — 2, Топкинский МО — 2, Прокопьевск — 1, Беловский МР — 1, Новокузнецкий МР — 1, Прокопьевский МО — 1, Яшкинский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умерли два пациента с COVID-19.

«У мужчины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей онкопатологии, заболеваний сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Белове. У женщины 1932 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове», — отметили в оперштабе.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировали 30 498 случаев коронавируса. Из них 29 146 пациентов выздоровели, а 542 — скончались. По последней информации, медицинскую помощь продолжают получать 810 жителей региона.