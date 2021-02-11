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Более 50 человек эвакуировали из горящего общежития в Кемерове

11 февраля 2021 в 09:58

ЧП произошло на бульваре Строителей.

Вечером 10 февраля загорелось общежитие на бульваре Строителей. По словам очевидцев, инцидент произошёл в доме № 19.

От МЧС на место происшествия выезжали 20 человек и 6 единиц техники. В ведомстве сообщили, что сигнал поступил в 19:41. Когда сотрудники МЧС прибыли на место, внешние признаки горения отсутствовали. В общей сложности самостоятельно эвакуировались из общежития 55 человек.

«Возгорание произошло в комнате на втором этаже. В результате произошедшего в комнате обгорели вещи и диван. Общая площадь пожара составила 5 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования», — сообщили в ГУ МЧС по региону.

 


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