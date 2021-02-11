В Роспотребнадзоре Кузбасса ответили на вопрос об отмене масочного режима

Ранее такое решение было принято в одном из регионов страны.

В Кемерове прошел очередной брифинг по ситуации с коронавирусом в регионе. В ходе него начальнику отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Кузбассу Маргарите Новосёловой был задан вопрос о возможности отмены масочного режима.

По словам чиновника, несмотря на улучшение эпидемиологической обстановки в Кемеровской области, об отмене режима речи пока идти не может.

«Введение обязательного масочного режима в общественных местах регламентировано постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации», — сказала представитель Роспоребнадзора.

Кроме того, Новосёлова напомнила, что за неисполнение требования по ношению масок предусмотрены штрафы.