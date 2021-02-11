В Кузбасс поступила очередная партия новых автобусов

Общая стоимость транспортных средств составила 300 млн рублей.

Кемеровская область получила ещё 36 автобусов для городских, пригородных и междугородных маршрутов. Общая стоимость новой техники превысила 300 млн рублей.

Как сообщили в правительстве региона, 23 автобуса выйдут на городские дороги, семь будут обслуживать пригородные маршруты, шесть направят на межгород. Технику получат 14 муниципалитетов Кемеровской области: Анжеро-Судженск (6), Ленинск-Кузнецкий (6), Междуреченск (5), Прокопьевск (4), Мыски (2), Берёзовский (2), Белово (2), Яшкино (2), Осинники (1), Топки (1), Гурьевск (1), Мариинск (1), Юрга (1), Промышленная (1).

«С начала 2019 года до 300-летия Кузбасса по разным программам в регион придёт 1100 новых автобусов. Большая часть поставок уже выполнена, кузбассовцы успели оценить новую комфортную технику. Общая стоимость сегодняшней партии — 308 миллионов рублей», - сообщил губернатор Сергей Цивилёв.

Всего же на модернизацию автобусного парка из областного бюджета выделили 7 миллиардов рублей, что позволит обновить его на 60%.

Фото: ako.ru