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В Кузбассе заведующего отделением больницы будут судить за смерть пациента

12 февраля 2021 в 10:44

Следственный комитет завершил расследование по делу.

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении заведующего реанимационным отделением Таштагольской районной больницы. Как сообщает Газета Кемерова, медика обвиняют по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

«По версии следствия, заведующий реанимационным отделением проигнорировал результаты анализов крови, указывающие на наличие критически низкого уровня глюкозы в крови жителя города Таштагола Кемеровской области, который поступил 1 ноября 2017 года в данную больницу с подозрением на инсульт», — пишет издание.

В итоге заведующий «продолжил ошибочное лечение мужчины по программе инсульта», что привело к развитию гипогликемической комы и смерти пациента 4 ноября 2017 года.

Отмечается, что дело было передано в главный аппарат в Москве по решению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина — после личного приёма близких скончавшегося в больнице пациента.

В настоящее время уголовное дело направлено в Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи материалов дела в суд.


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