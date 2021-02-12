Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 12 февраля

Скончался один пациент.

По данным на утро 12 февраля в Кемеровской области выявили 91 новый случай заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 21, Кемерово — 16, Междуреченск — 8, Мыски — 7, Белово — 4, Калтан — 3, Осинники — 3, Таштагольский МР — 3, Анжеро-Судженск — 2, Березовский — 2, Промышленновский МО — 2, Топкинский МО — 2, Киселевск –1, Краснобродский — 1, Ленинск-Кузнецкий — 1, Юрга — 1, Гурьевск — 1, Кемеровский МО — 1, Крапивинский МО — 1, Яйский МО — 1, Яшкинский МО — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончался один пациент.

У женщины 1934 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке.

За минувшие сутки зарегистрировано 143 новых случая выздоровления. Всего в Кузбассе за время пандемии от COVID-19 вылечились 29 289 человек. Скончались 543 человека. На лечении остаются ещё 748 заболевших. Под наблюдением — 2 196.