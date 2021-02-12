В Кемерове оштрафовали перевозчика за проехавший остановку автобус

Причиной разбирательства стала жалобы горожанки в соцсетях губернатора.

В столице Кузбасса перевозчика оштрафовали за неправомерные действия водителя автобуса. Ранее жительница Кировского района пожаловалась в соцсетях на «самоуправство» водителей маршрута № 56. По ей словам, водители нередко проезжают мимо остановок, на которых ждут пассажиры, а также высаживают пассажиров в непредназначенных для этого местах.

«Пожалуйста, проведите беседу с водителем 56-го автобуса. Всегда езжу одним рейсом от ДК Кировского на 7:40, сегодня прошёл мимо в 7:35 … Такой мороз — и пришлось ждать следующего. И нас много таких. А ещё после стадиона «Химик» любят вставать во вторую полосу и высаживают вместо остановки на ДК шахтёров (где в принципе нет остановки 56-го). Как бороться с этим?» — написала кемеровчанка в соцсетях под одним из постов губернатора.

В администрации города обратились за разъяснением в УЕЗТУ. После анализа маршрута по спутниковой системе информация подтвердилась. 11 февраля автобус, выполняющий рейс по маршруту № 56 с плановым временем прохождения через остановку «ДК Кировского» в 7:40 часов, действительно проследовал с опережением графика на 5 минут.

«На перевозчика наложены штрафные санкции. Остановка автобусов, следующих со стороны улицы Рутгерса (в том числе и по маршруту № 56), осуществляется до перекрёстка с Логовым шоссе. Информация, содержащаяся в обращении доведена до сведения директора транспортного предприятия, осуществляющего обслуживание маршрута № 56, для принятия мер», — сообщили в мэрии.