В Новокузнецке поезд сбил мужчину, пытавшегося спасти багаж

Инцидент произошёл утром 9 февраля вблизи улиц Веры Соломенной и Лесной.

В Новокузнецке на железной дороге 51-летний местный житель попал под поезд. Инцидент произошёл утром 9 февраля вблизи улиц Веры Соломенной и Лесной.

«Мужчина переходил пути по оборудованному специальными настилами переходу и вёз за собой хозяйственную тележку. Он рассчитывал, что успеет отойти на безопасное расстояние, несмотря на приближение поезда. Но в этот момент колесо тележки соскочило с настила, зацепилось за рельс, и мужчина попытался вытащить застрявший багаж», - сообщили в Управлении на транспорте МВД по СФО.

Машинист пассажирского поезда применил экстренное торможение, но предотвратить наезд на человека не удалось. У пострадавшего серьёзное повреждение опорно-двигательного аппарата — скорая помощь доставила его в больницу с переломом седалищной кости.