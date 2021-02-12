В Кемерове изменят популярный троллейбусный маршрут №4

На линию будут выходить семь единиц транспорта.

В Кемерове изменят маршрут троллейбуса № 4. Как сообщили в городской администрации, что корректировка маршрута проведена «с учётом изменения величины пассажиропотока и в целях повышения качества транспортного обслуживания населения города Кемерово».

На маршрут будут выходить семь единиц транспорта, протяжённость маршрута «д.п. бульвар Строителей — КОАО «Азот» составит 30 км.

В прямом направлении троллейбус № 4 будет ходить со следующими остановками:

д. п. Комсомольский — Школа № 100 — ЖК «Томь» — Кузбасский парк — храм Святой Троицы — Товары для дома — ТУЛР — магазин «Богатырь» — д. п. бульвар Строителей — бульвар Строителей — СКБ банк — универсам № 2 — поликлиника № 5 — Энергосбыт — киноцентр «Юбилейный» — Универмаг — Фабричная — стоматологическая клиника фирма «Улыбка» — цирк — магазин «Кристалл» — улица Весенняя — ТУЦР — Служба спасения — АКБ «Сибирский горизонт» — улица Рабочая — Оптовый рынок — «Автоагрегат» — завод теплоизоляции «Каверлит» — Кирзавод — ЗАО «Кемеровоторгтехника» — Восточная проходная — Новокемеровская ТЭЦ — КОАО «Азот».

Маршрут в обратном направлении:

КОАО «Азот» — Новокемеровская ТЭЦ — Восточная проходная — ЗАО «Кемеровоторгтехника» — Кирзавод — завод теплоизоляции «Каверлит» — «Автоагрегат» — Оптовый рынок — улица Рабочая — АКБ «Сибирский горизонт» — Служба спасения — ТУЦР — улица Весенняя — магазин «Кристалл» — цирк — стоматологическая клиника фирма «Улыбка» — Фабричная — Универмаг — киноцентр «Юбилейный» — Энергосбыт — поликлиника № 5 — универсам № 2 — СКБ банк — бульвар Строителей — магазин «Богатырь» — ТУЛР — ТРК «Променад-2» — Мебельный центр — ЖК «Томь» — школа № 100 — д. п. Комсомольский.