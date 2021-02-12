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На кемеровчанина упала глыба льда на выходе из магазина

12 февраля 2021 в 15:46

Прохожие вызвали скорую помощь.

Инцидент со сходом льда и снега с крыши произошёл на этот раз в Кемерове.

«В Центральном районе города на покупателя одного из магазинов на выходе упал кусок смёрзшегося снега. Мужчина успел сделать пару шагов от входа, как почувствовал острую боль в области головы и плеча. Тут же рядом с ним рухнула и разбилась на мелкие осколки ещё одна глыба льда», - подтвердили в следственном отделе по Центральному району Кемерова регионального СУ СК РФ.

Прохожие, ставшие свидетелями произошедшего, вызвали пострадавшему скорую помощь. Медики оказали ему помощь на месте, так как горожанин счастливо отделался лёгкими повреждениями.


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