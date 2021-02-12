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В Новокузнецке 60-летняя женщина умерла в собственной ванной

12 февраля 2021 в 16:29

Трагедия произошла 12 февраля.

В Новокузнецке в собственной ванной погибла 60-летняя местная жительница. Об этом сообщает Сибдепо со ссылкой на портал «Провинция.ру».

Инцидент произошел сегодня, 12 февраля, на улице Ярославская, 40.

«Соседи новокузнечанки услышали её крик, вызвали на адрес спасателей. Но спасти женщину не удалось.  Она лежала в ванне, наполненной горячей водой», - пишет издание.

В областном Следственном комитете корреспонденту подтвердили факт происшествия. Как сообщил собеседник издания, следов насильственной смерти или ожогов на теле новокузнечанки обнаружено не было.

Обстоятельства происшествия выясняются.


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