Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 13 февраля

Умер еще один пациент.

На утро 13 февраля в Кемеровской области ещё у 81 пациента подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 22, Кемерово — 15, Междуреченск — 12, Белово — 6, Таштагольский МР — 5, Калтан — 4, Осинники — 3, Анжеро-Судженск — 2, Кемеровский МО — 2, Мыски — 2, Берёзовский — 2, Новокузнецкий МР — 2, Топки — 2, Промышленновский МО — 1, Ленинск-Кузнецкий — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умер один пациент с COVID-19.

«У женщины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Ленинске-Кузнецком», — отметили в оперштабе.

За весь период наблюдения в Кузбассе зарегистрирован 30 661 случай коронавируса: 29 391 человек выздоровел, 544 скончались.