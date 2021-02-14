Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 14 февраля

Умер еще один пациент.

На утро 14 февраля в Кемеровской области ещё у 79 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 19, Кемерово — 15, Анжеро-Судженск — 5, Белово — 5, Калтан — 4, Мыски — 4, Промышленновский МО — 3, Таштагольский МР — 3, Берёзовский — 2, Киселёвск — 2, Ленинск-Кузнецкий — 2, Осинники — 2, Прокопьевск — 2, Гурьевский МО — 2, Кемеровский МО — 2, Полысаево — 1, Тайга — 1, Юрга — 1, Беловский МР — 1, Топкинский МО — 1, Тяжинский МО — 1, Яшкинский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умер один пациент с COVID-19.

«У мужчины 1941 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сердечно-сосудистой патологии. Он проживал в Новокузнецке», — отметили в оперштабе.

За весь период наблюдения в Кузбассе зарегистрировано 30 740 случаев COVID-19: 29 514 человек выздоровели, 545 скончались.