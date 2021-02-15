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Кузбасс поднялся в рейтинге регионов России по качеству жизни

15 февраля 2021 в 09:48

И занял 54 место.

В 2020 году Кузбасс занял 54 место в рейтинге регионов России по качеству жизни. Об этом сообщает Газета Кемерова со ссылкой на исследование РИА Новости.

«Итоговый рейтинговый балл у Кемеровской области составил 41,787. Её «соседями» оказались Томская область (51 место, 43,526 балла), Республика Мордовия (52 место, 43,223) и Тверская область (42,194 балла). Немного ниже расположились Иркутская область (55 место, 41,786 балла), Дагестан и Псковская область (56 и 57 места, 41,261 и 41,182 балла соответственно)», - пишет издание.

Еще в 2019 году Кузбасс был на 56 позиции рейтинга. Таким образом, за год он поднялся на два места.

Первые позиции рейтинга, как и ранее, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. При этом антилидерами являются Республика Тыва, Забайкальский край и Карачаево-Черкессия.


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