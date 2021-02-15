Кузбассовца осудили за убийство матери с особой жестокостью

Преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения.

51-летнего жителя Междуреченска осудили за убийство матери. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области, мужчина совершил преступление с особой жестокостью.

«В феврале 2020 года мужчина, находясь в алкогольном опьянении, в течение нескольких часов избивал 79-летнюю мать кулаками, различными предметами по голове и телу. При этом он осознавал, что в силу возраста и имеющихся заболеваний пожилая женщина не могла оказывать ему активное сопротивление», - пояснили в ведомстве.

От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте. Только на следующий день обвиняемый сообщил соседям, что его мать умерла. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть потерпевшей наступила от полученных телесных повреждений, ей было нанесено порядка 65 ударов.

Осужденный не сотрудничал со следствием и утверждал, что мать постоянно падала и ударялась. В ходе предварительного следствия было установлено, что это избиение было не впервые - мужчину злило, что мать плохо контролировала свои действия: могла не выключить свет или воду. Однако женщина, жалея сына, никому об этом не рассказывала. Рассмотрев материалы дела, суд приговорил мужчину к наказанию в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.