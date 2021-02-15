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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 15 февраля

15 февраля 2021 в 11:35

Скончались два пациента.

По данным на утро 15 февраля в Кемеровской области выявили 78 новых случаев заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 17, Мыски — 16, Междуреченск — 15, Кемерово — 12, Белово — 6, Таштагольский район — 3, Калтан — 2, Осинники — 2, Анжеро-Судженск — 1, Тайга — 1, Новокузнецкий район — 1, Промышленновский округ — 1, Топкинский округ — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончались два пациента.

У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Салаире. У мужчины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой и центральной нервной систем. Он проживала в Междуреченске.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 30 818 случаев коронавируса: 636 человек получают медицинскую помощь, 29 635 выздоровели, 547 скончались.


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