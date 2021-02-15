Кемеровчанка устроила дебош в отделе полиции

Инцидент сняли на видео.

Кемеровские полицейские задержали женщину, подозреваемую в мошенничестве и подделке документов.

«Сотрудники транспортной полиции изъяли у задержанной пенсионное удостоверение с признаками подделки. Оперативники установили, что она нашла документ возле железнодорожного вокзала и пользовалась им для льготного проезда в общественном транспорте, исправив данные владельца на свои», — рассказали в пресс-службе УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Выяснилось, что 37-летняя горожанка уже имеет 19 судимостей за кражи и является злостной нарушительницей общественного порядка — в 2020 году её 26 раз привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство, распитие спиртных напитков и появление в состоянии опьянения в общественных местах.

В отношении женщины возбудили уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Подделка официального документа. Теперь ей грозит лишение свободы на срок до двух лет. На время расследования подозреваемую заключили под стражу.

Видео: vk.com/utsibfo