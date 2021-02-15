В Кузбассе за выброшенный старый телевизор могут оштрафовать

Бытовую технику необходимо сдавать в специальные центры.

С 1 января 2021 года в России не разрешается выбрасывать бытовую технику в мусорные баки или просто оставлять на улице. За нарушение грозит штраф.

Причина запрета в экологической безопасности. Дело в том, что в технике содержатся полимеры, опасные металлы, батарейки. Согласно новому закону отработавшие приборы нужно сдавать в специальные центры.

Так, в Кузбассе приём и переработку вторичных отходов на территории области осуществляют 185 организаций. Сбор и утилизация отходов офисной техники осуществляется на нескольких предприятиях в Кемерове и Новокузнецке. На одном из них принимается отработанная электротехника от населения. Информация о них имеется в открытом доступе на интернет-портале Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса (www.kuzbasseco.ru).

При этом ответственность за утилизацию старой техники несёт потребитель. За несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления согласно ст. 6.35 КоАП РФ нарушителям грозит штраф - для граждан в размере 2–3 тысячи рублей, для должностных лиц выше — от 30 до 40 тысяч рублей. Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица предусмотрен штраф от 50 до 60 тысяч рублей, для юридических лиц - от 250 до 350 тысяч рублей.