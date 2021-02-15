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Две 64-летние кемеровчанки пытались дать взятку участковому

15 февраля 2021 в 14:33

Обе стали фигурантками уголовного дела.

Две 64-летние жительницы Кировского района стали фигурантками уголовного дела. Пенсионерок обвиняют в покушении на дачу взятки сотруднику полиции.

«Соседки по дому пришли к участковому районного отдела полиции и предложили ему 2 000 рублей, чтобы он закрыл глаза на их незаконную торговлю спиртом. Также они предложили передавать участковому деньги и в дальнейшем. Участковый сообщил о происшествии руководству, женщины были задержаны, в отношении них возбуждено дело», - сообщили в прокуратуре области.

Выяснилось, что ранее обе женщины, уже привлекалась к уголовной ответственности за сбыт спиртосодержащей продукции, в отношении одной из них в настоящее время расследуется ещё одно уголовное дело.

Прокурор города Кемерово признал законным и обоснованным постановление следователя о возбуждении уголовного дела. Кемеровчанкам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы со штрафом до 16-кратной суммы взятки или без такового.

 


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