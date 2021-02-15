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Жилинспекция Кузбасса проверила более 20 тысяч крыш и дворов

15 февраля 2021 в 15:44

Объекты осматривали на наличие снега и возможного возникновения ЧС.

В Кемеровской области специалистами Госжилинспекции проверено более 10 900 кровель и 10 800 придомовых территорий на предмет надлежащей очистки от снега и возможного возникновения ЧС.

По данным ведомства, в ходе проверки выявлены более 1 800 нарушений по очистке снега с крыш и 1 100 нарушений по уборке дворов, составлены 243 административных протокола в отношении юридических и должностных лиц за нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирными домами.

«Этой зимой инспекторы уже провели на 45% проверок больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причина — обильные осадки и резкие перепады температур», - отметили в ГЖИ.

Кузбассовцам напоминают, что управляющие компании обязаны чистить кровли и подъездные козырьки, не допуская образования «шапок» толщиной более 30 см. Кроме того, снег и наледь может скапливаться на самовольно установленных козырьках и кондиционерах — в таком случае собственники должны очищать их самостоятельно, так как данные конструктивы не включены в состав общего имущества дома. При этом УК в любом случае должны обеспечивать безопасность: в частности, огораживать сигнальными лентами опасные территории на время уборки.

О несвоевременной уборке снега и бездействии УК можно сообщать на «горячую линию» Госжилинспекции: (3842) 36-93-32.


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