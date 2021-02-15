Сергей Цивилев ответит на вопросы кузбассовцев в прямом эфире

Прямой эфир с губернатором состоится 16 февраля.
Во вторник, 16 февраля, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев ответит на вопросы жителей региона в прямом эфире радио «Маяк».
«Прямой эфир начнётся в 18:05. Задать вопрос в течение программы можно будет по бесплатному номеру: 8 800 200 10 81», — говорится в официальном Telegram канале губернатора Кузбасса.
Добавим, что прямая трансляция будет также доступна в аккаунте губернатора в Инстаграм.
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