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Сергей Цивилев ответит на вопросы кузбассовцев в прямом эфире

15 февраля 2021 в 16:29

Прямой эфир с губернатором состоится 16 февраля.

Во вторник, 16 февраля, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев ответит на вопросы жителей региона в прямом эфире радио «Маяк».

«Прямой эфир начнётся в 18:05. Задать вопрос в течение программы можно будет по бесплатному номеру: 8 800 200 10 81», — говорится в официальном Telegram канале губернатора Кузбасса.

Добавим, что прямая трансляция будет также доступна в аккаунте губернатора в Инстаграм.


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