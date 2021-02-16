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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 16 февраля

16 февраля 2021 в 11:33

Скончался житель Московской области.

По данным на утро 16 февраля в Кемеровской области выявили 75 новых случаев заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 16, Кемерово — 15, Междуреченск — 8, Мыски — 6, Белово — 4, Ленинск-Кузнецкий — 4, Анжеро-Судженск — 3, Калтан — 3, Прокопьевск — 3, Берёзовский — 2, Киселёвск — 2, Полысаево — 2, Юрга — 2, Беловский район — 2, Гурьевский округ— 1, Кемеровский округ— 1, Прокопьевский округ— 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончался житель Московской области.

У мужчины 1965 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне бронхиальной астмы. Он проживал в г. Орехово-Зуево (Московская область). В Гурьевск приехал к родственникам.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 30 893 случая коронавируса: 604 человек получает медицинскую помощь, 29 741 выздоровел, а 548 скончались.


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