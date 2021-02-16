В Кемерове проходят масочные рейды в общественных местах

Полицейские проверяют соблюдение гражданами режима.

В Кемерове представители МВД и администрации города продолжают проводить рейды по выявлению нарушителей масочного режима. Напомним, масочный режим – это не рекомендации, а обязанность. За несоблюдение мер предусмотрены штрафы.

«В 2021 году было проверено 626 объектов потребительского рынка, 77 единиц общественного транспорта», — сообщили в администрации города.

По результатам работы контрольных групп, а также всех уполномоченных органов к административной ответственности привлечен 81 человек.