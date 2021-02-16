В Кузбассе главу района оштрафовали за ответы на жалобы жителей

Проверка прошла в администрации Тисульского района.

Прокурорская проверка, прошедшая в администрации Тисульского района, выявила нарушения в порядке рассмотрения обращений граждан. Об этом сообщает газета «Кузбасс».

«Отписки, которые в ответ направляют заявителям чиновники, явление не столь и редкое, вот только на этот раз нарушение было в другом: местные власти отвечали давали ответы и в тех случаях, которые не входили в их компетенцию. Например, вместо того, чтобы направить обращение о нарушении тишины и покоя в полицию или о ненадлежащем содержании дорог — в прокуратуру, чиновники сами давали ответы с разъяснениями», - пишет издание.

Как разъяснили в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области, в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо должны были направить обращения на рассмотрение в другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией и уведомить об этом гражданина.

Таким образом, давая ответы самостоятельно, тисульские чиновники нарушили конституционные права граждан. За что, глава Тисульского района и понес ответственность: за допущенное нарушение его оштрафовали на пять тысяч рублей.

Отмечается, что решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.