В Кемерове маршрутка столкнулась с автогрейдером

Водителя отстранили от управления.

В Кемерове на Комсомольском проспекте маршрутное такси столкнулось с автогрейдером. Выяснилось, что транспорт вышел на линию неисправным, а водитель был трудоустроен неофициально.

«В момент ДТП в салоне было три пассажира, никто из них не пострадал, сама маршрутка получила незначительные вмятины. Инспекторы ГИБДД провели освидетельствование водителя на состояние алкогольного опьянения — алкотестер показал нулевые значения. Водителю было предложено пройти медицинское освидетельствование, но он отказался. Тогда и выяснилось, что водитель трудоустроен у предпринимателя, которому принадлежит автобус, неофициально, а тест на наличие наркотических веществ, обязательный при прохождении предрейсового осмотра, он не сдавал. Также выяснилось, что у маршрутки неисправно рулевое управление», - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области,

В отношении владельца маршрутки был составлен протокол о выпуске на линию неисправного транспорта. В качестве наказания ему назначен штраф в 5 000 рублей. Также в отношении него возбуждено административное дело о нарушении порядка проведения медицинского освидетельствования — штраф за это составляет до 30 000 рублей. Маршрутное такси было помещено на спецстоянку.

Также водителю предстоит ответить за управление неисправным транспортом (штраф 500 рублей). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»), санкции которой предусматривают до двух лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.