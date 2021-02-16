Кемеровские власти не разрешают строительство аквапарка

Назначено судебное заседание.

Кемеровское управление архитектуры и строительства отказало в строительстве аквапарка.

Ранее компания ООО «Кузбасский водный центр» (КВЦ), занимающаяся строительством объекта, направила городским властям необходимый пакет документов. Однако застройщику отказали в получении разрешения на строительство, ссылаясь на несоответствие документов требованиям градостроительного кодекса.

КВЦ считает отказ незаконным и в настоящее время пытается оспорить его в арбитражном суде. По мнению представителей компании, управление злоупотребляет правом, не указывая конкретных оснований для отказа.

Стоит отметить, что компания уже сталкивалась с трудностями при строительстве. Первый вариант проекта был предоставлен в 2013 году, тогда компания также получила отказ и была вынуждена переделать его. Согласно сегодняшнему плану, строительство аквапарка потребует 18 месяцев и один миллиард инвестиций.