Новокузнечанин до смерти избил недовольную его пристрастием к алкоголю соседку

Материалы дела направлены в суд.

В Новокузнецке завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя. Кузбассовца обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, приведшем к смерти потерпевшего.

По версии следствия, в августе 2020 года новокузнечанин выпивал вместе со своей соседкой по коммунальной квартире.

«В ходе застолья женщина начала высказывать соседу претензии о его пристрастии к алкоголю, а потом оскорбила его нецензурной бранью. Мужчина разозлился и избил соседку, затем вывел её на лестничную клетку, а сам вернулся домой», - сообщили в следственном управлении СК России по Кемеровской области.

В бессознательном состоянии женщину обнаружили соседи и вызвали скорую. Пострадавшую госпитализировали, но впоследствии она скончалась в больнице.

Подозреваемого задержали, свою вину он признал. В настоящее время материалы дела направлены в суд.