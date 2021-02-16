Кузбассовец убил женщину, завернул её тело в ковёр и закопал

Убитая оскорбила мужчину нецензурной бранью.

В Новокузнецке следователи завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 49-летнего жителя Заводского района Новокузнецка. Кузбассовца обвиняют в убийстве женщины.

По версии следствия, в августе 2020 года обвиняемый распивал спиртное в гостях у знакомой местной жительницы.

«Во время застолья между ними возникла словесная ссора, женщина оскорбила мужчину нецензурной бранью. Разозлившись, он нанёс ей ножевое ранение. От полученного повреждения потерпевшая скончалась на месте. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина завернул тело женщины в ковёр и перенёс его в лесопосадки, находящиеся рядом с домом, и закопал», — сообщили в СУ СК Кузбасса.

Однако, когда горожанин пришёл домой, он рассказал обо всём матери, которая вызвала полицейских.

Отмечается, что со следствием мужчина сотрудничал и показал, где закопал тело женщины. Сейчас уголовное дело направлено в суд.