Блог с тобой ›› Новости ›› Кузбассовец убил женщину, завернул её тело в ко...

Кузбассовец убил женщину, завернул её тело в ковёр и закопал

16 февраля 2021 в 13:41

Убитая оскорбила мужчину нецензурной бранью.

В Новокузнецке следователи завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 49-летнего жителя Заводского района Новокузнецка. Кузбассовца обвиняют в убийстве женщины.

По версии следствия, в августе 2020 года обвиняемый распивал спиртное в гостях у знакомой местной жительницы.

«Во время застолья между ними возникла словесная ссора, женщина оскорбила мужчину нецензурной бранью. Разозлившись, он нанёс ей ножевое ранение. От полученного повреждения потерпевшая скончалась на месте. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина завернул тело женщины в ковёр и перенёс его в лесопосадки, находящиеся рядом с домом, и закопал», — сообщили в СУ СК Кузбасса.

Однако, когда горожанин пришёл домой, он рассказал обо всём матери, которая вызвала полицейских.

Отмечается, что со следствием мужчина сотрудничал и показал, где закопал тело женщины. Сейчас уголовное дело направлено в суд.


Читайте также

Content bo elg 8742
В Кемерове проходят масочные рейды в общественных местах
Content zhaloba
В Кузбассе главу района оштрафовали за ответы на жалобы жителей
Content b057c520 7025 11eb a497 6fc387226bef
В Кемерове маршрутка столкнулась с автогрейдером
Content rad 7584 scaled
Кемеровские власти не разрешают строительство аквапарка

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?