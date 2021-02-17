Снегопад парализовал работу кемеровского аэропорта

Столица Кузбасса встала в девятибалльных пробках.

В Кемерове прошёл сильный снегопад, из-за которого образовались пробки во всех районах. Выпавший снег также парализовал работу общественного транспорта – многие автобусы не пришли по расписанию.

«Сегодня на снегоуборке по области заняты 3 100 человек и 1 900 машин (из них свыше 110 единиц спецтехники привлечены с промпредприятий). С начала ноября с улиц вывезли свыше 2 млн кубометров снега, из них 43 тыс. — за сутки», — заверили в Центре оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса.

Также каждый день в уборке задействованы до 9 800 дворников.

Из-за снежного коллапса нарушена работа аэропорта. Так, три рейса из Москвы прилетят в столицу Кузбасса позже. При этом, предварительно, самолёт «Аэрофлота» отправится до Москвы в 12:00 вместо 6:55, S7 — в 13:06 вместо 7:35, а «Победы» — в 11:15 вместо 7:55.