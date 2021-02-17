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Жительница Промышленного округа задохнулась под сошедшим с крыши снегом

17 февраля 2021 в 10:51

Помочь ей не успели.

Инцидент произошёл в Промышленновском округе, здесь женщина погибла из-за сошедшего с крыши снега.

«84-летняя пенсионерка проживала одна в частном доме. На выходных к ней в гости приехал сын, чтобы очистить крышу жилого строения от снега. При этом мужчина предупредил мать, чтобы та не выходила из дома во двор», - рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Выяснилось, что снег сошёл с крыши большим пластом. Вслед за ним съехал и мужчина. Когда он начал раскапывать проход, наткнулся на валенки. Он откопал маму, пытался помочь, реанимировать, но было уже поздно: женщина задохнулась.


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