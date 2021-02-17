Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 17 февраля

Скончался один пациент.

По данным на утро 17 февраля в Кемеровской области выявили 72 новых случая заражения COVID-19.

«Кемерово — 14, Новокузнецк — 10, Междуреченск — 7, Ленинск-Кузнецкий — 5, Мыски — 5, Белово — 4, Прокопьевск — 4, Анжеро-Судженск — 3, Осинники — 3, Полысаево — 2, Беловский МР — 2, Кемеровский округ — 2, Ленинск-Кузнецкий округ — 2, Промышленновский округ — 2, Топкинский округ — 2, Киселёвск — 1, Тайга — 1, Юрга — 1, Крапивинский округ — 1, Мариинский район — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончался один пациент.

У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболеваний печени и желудочно-кишечного тракта. Он проживал в Анжеро-Судженском муниципальном округе.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировали 30 965 случаев коронавируса: 572 человека продолжают получать медицинскую помощь, 29 844 — выздоровели, а 540 — скончались.