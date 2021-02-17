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За сутки в Кемерове выпало почти 80% месячной нормы осадков

17 февраля 2021 в 12:34

Илья Середюк прокомментировал сильный снегопад и обратился к водителям.

В среду, 17 февраля, мэр Кемерова Илья Середюк провёл объезд города после сильного снегопада. Градоначальник сообщил, что, по данным синоптиков, за ночь в столице Кузбасса выпало 68% месячной нормы осадков, за сутки — почти 80%.

«Прошу водителей соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными за рулём. На дорогах также работают экипажи ГИБДД. На подъёмах дежурят тягачи», — обратился Илья Середюк к водителям.

По словам мэра, на улицах города работают 149 единиц снегоуборочной техники. В каждом районе задействованы механизированные комплексы для очистки. Во дворах многоквартирных домов очисткой снега занимаются 1364 дворника, задействовано 97 единиц техники.

Для приёма сообщений о недостатках содержания улично-дорожной сети работают телефоны горячих линий: МБУ «Кемеровские автодороги» 67-00-00 и МБУ «Жилкомцентр» 31-23-32.


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