После обращения к губернатору жительнице Кузбасса поставят прививку от коронавируса на дому

Женщина пожаловалась, что у неё нет возможности самостоятельно вакцинироваться в больнице или в ТЦ.

Жительница Кузбасса обратилась к главе региона с вопросом о прививке от коронавируса. Женщина объяснила, что у сложная ситуация со здоровьем и в семье, и нет возможности самостоятельно поставить прививку в больнице или в ТЦ.

«Прививка вам в любое время будет поставлена. Я дам поручение, чтобы к вам с учётом ваших обстоятельств реанимационная бригада приехала и сделала прививку прямо на дому», — сообщил Сергей Цивилёв в эфире радио «Маяк-Кузбасс».

По словам главы Кузбасса, прививки людям от 65 лет и людям, которые имеют заболевания, ставят в обязательном порядке.