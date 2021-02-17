В Берёзовском полицейские нашли в сугробе мужчину

И спасли его.

В Берёзовском в одном из дворов на улице Волкова сотрудники полиции обнаружили мужчину, который лежал в сугробе.

Кузбассовца усадили его в служебный автомобиль и вызвали сотрудников скорой помощи. Прибывшие медики госпитализировали 35-летнего горожанина.

«В больнице ему диагностировали алкогольное опьянение. Медики отметили, что житель Берёзовского длительное время находился в снегу, и полицейские своими действиями спасли ему жизнь», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В медучреждении кузбассовец провёл всю ночь. Когда было установлено, что его здоровью ничто не угрожает, полицейские составили в отношении него протокол об административном правонарушении за появление в общественном месте в состоянии опьянения.

Теперь жителю Березовского грозит штраф в размере до 1 000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.